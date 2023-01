L hanno certi grembiuli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L hanno certi grembiuli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PETTORINA

Significato/Curiosita : L hanno certi grembiuli

Aveva acceso il lume, e s'era messa coll'arcolaio sul ballatoio, a riempire certi cannelli che le servivano per l'ordito della settimana. comare mena non...

La pettorina, nel gioco del baseball, la fa parte delle protezioni del ricevitore. essa serve a proteggere il petto ed il busto del ricevitore. è fondamentale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

