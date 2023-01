Farmaci stimolanti del sistema nervoso centrale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Farmaci stimolanti del sistema nervoso centrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ANFETAMINE

Significato/Curiosita : Farmaci stimolanti del sistema nervoso centrale

Di esercitare azione stimolante sul sistema nervoso centrale, alcune adoperate a scopi terapeutici . la classe degli stimolanti è piuttosto vasta e include...

(dall'inglese "velocità"). lo speed può essere formato da anfetamine, sostanze metanfetaminiche, anfetamino-simili come l'efedrina. il suo colore varia dal bianco... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

Altre definizioni con farmaci; stimolanti; sistema; nervoso; centrale; I farmaci sti li vendono solo dietro ricetta; L agenzia europea per i farmaci ; farmaci che favoriscono la formazione di nuovi tessuti; farmaci ad azione sedativa; Sostanza che si trova in bevande stimolanti ; Farmaci stimolanti ; sistema di vasi senza sangue; sistema per prevenire i furti nei negozi; sistema piramidale con superiori e inferiori; Formano un sistema con il Sole; C è quello solare e quello nervoso ; Medico del sistema nervoso ; Nodo di tessuto nervoso ; Nel sistema nervoso comprende il cervello; Corpo centrale dell aereo; Corpo centrale dell aereo; Fermare l auto con il pedale centrale ; La parte centrale della scena; Cerca nelle Definizioni