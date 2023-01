Edificio per padri senza figli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Edificio per padri senza figli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MONASTERO

Significato/Curiosita : Edificio per padri senza figli

Studiosi[senza fonte] il racconto ha caratteristiche leggendarie ed è improntato alla vicenda biblica dei sette fratelli maccabei. i padri bollandisti...

Vedi monastero (disambigua). il monastero è un complesso di edifici destinati alle monache o ai monaci di differenti religioni. il lemma "monastero" entra... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

edificio in cui i musulmani pregano e insegnano; Un edificio qualsiasi; Un edificio non ancora intonacato; Tipico edificio sardo; Sono i padri di tutte le copie; I compianto James fra gli interpreti de Il padri no; Girard, matematico francese trai padri della geometria proiettiva; Il Brando de Il padri no; Diamo senza vocali; Un circolo... senza circonferenza; Sistema di vasi senza sangue; Si incassa quello di presenza ; Fecondo di figli o di opere; Il titolo di Anastasia, la figli a dello zar Nicola II; Un romanzo di Gianrico Carofigli o: Ad occhi __; Una figli a dei Simpson;