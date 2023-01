Dopo Apriti... nella formula magica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dopo "Apriti"... nella formula magica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SESAMO

Significato/Curiosita : Dopo apriti... nella formula magica

Una formula magica che permette l'apertura di una roccia che ostruisce l'ingresso di una caverna, rendendola così invisibile dall'esterno: «apriti sesamo...

Disambiguazione – "sesamo" rimanda qui. se stai cercando il test psicodiagnostico, vedi sesamo. il sesamo (sesamum indicum l.) è una pianta erbacea della... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

