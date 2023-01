Si dice di Stato o persona che si lascia manovrare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di Stato o persona che si lascia manovrare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FANTOCCIO

Significato/Curiosita : Si dice di stato o persona che si lascia manovrare

di capire perché volesse le bambine, lei le dice che una persona misteriosa le vuole, poi si morde la lingua con tanta forza da uccidersi senza che caroline...

Manciukuò, stato fantoccio dell'impero giapponese durante la seconda guerra mondiale uno stato fantoccio, a volte anche governo fantoccio, è una forma di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

