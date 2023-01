La cucina degli involtini primavera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cucina degli involtini primavera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CINESE

Significato/Curiosita : La cucina degli involtini primavera

Nella cucina cinese, gli involtini primavera si consumano nelle cucine asiatiche di vietnam, indonesia e cambogia. nella cucina cinese, gli involtini primavera...

Lingua cinese etnia cinese cinese – ciò che afferisce alla cina altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «cinese»... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

