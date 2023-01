Creare un vuoto nell acqua, tipico delle eliche navali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Creare un vuoto nell acqua, tipico delle eliche navali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAVITARE

Significato/Curiosita : Creare un vuoto nell acqua tipico delle eliche navali

Con piume di tacchino mosse da un archetto elastico metallico. l'idea delle eliche controrotanti venne accettata come brevetto per la prima volta nel 1859...

Medico: leggi le avvertenze. le geodi (o cisti ossee) sono formazioni cavitarie pseudocistiche a contenuto fibromixoide che si formano nell'osso subcondrale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

Altre definizioni con creare; vuoto; nell; acqua; tipico; delle; eliche; navali; creare ... un disco; La tecnologia per creare una casa intelligente; Atto a procreare ; Rami che vengono intrecciati per creare cesti; Aderiscono alle superfici grazie a un sottovuoto ; Dev essere vuoto prima di un intervento chirurgico; vuoto cosmico; Si dice di vocabolo gonfio e vuoto ; nell o stesso lasso di tempo; Quello Bessemer viene usato nell e acciaierie; nell antica Roma, triumviro con Cesare e Crasso; L indimenticato Vianell o della Tv; Corso d acqua ridotto ma movimentato; Pieno di acqua nei pori; Galleggia sull acqua ; Un acqua di Venezia; Il dolce tipico di Verona; Vino tipico della Calabria; tipico fucile siciliano; Intriso alimentare lievitato tipico della cucina di strada; Come il lupo delle favole; Rivestimenti delle strutture portanti delle navi; L isola delle Cicladi famosa per i marmi; Una paroletta delle ricette farmaceutiche; Aereo con due eliche ; Monete... evangeliche ; Le psichedeliche presenti nelle discoteche; Le psichedeliche si accendono in discoteca; Insieme di officine navali ; Quelli navali sono arsenali; Le forze navali d uno Stato; Città russa sul Don con importanti cantieri navali ; Cerca nelle Definizioni