Comunicato a più persone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comunicato a più persone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DIRAMATO

Significato/Curiosita : Comunicato a piu persone

Politico dei verdi criticò l'accaduto in un comunicato, invitando la rai a prendere provvedimenti. in seguito a ciò enrico papi si vide cancellato lo spazio...

Di identificazione dei prigionieri dei lager. tabella dei contrassegni diramata nel 1940 e nel 1941 a tutti i comandanti dei kl il sistema di codifica... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

Altre definizioni con comunicato; persone; L eresiarca scomunicato da papa Leone X; comunicato pubblicitario; Relativo a qualcosa o comunicato a qualcuno; comunicato che si fa per chiedere aiuto; Mezzo per due persone trainato da un cavallo; È vietato alle persone non addette ai lavori; Branco... di persone ; Lo è la sala piena zeppa di persone ; Cerca nelle Definizioni