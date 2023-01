Composto chimico che contiene un metallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Composto chimico che contiene un metallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OSSIDO

Significato/Curiosita : Composto chimico che contiene un metallo

Più rigorosa di complesso chimico è quella data dalla iupac: "un composto di coordinazione è un qualsiasi composto che contiene un'entità di coordinamento...

Dell'elemento. ad esempio na2o è un ossido basico e secondo la nomenclatura iupac sarà chiamato semplicemente ossido di sodio. se invece l'elemento ha più... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

Altre definizioni con composto; chimico; contiene; metallo; composto presente nel sangue; È composto da cento grammi; È composto da game; composto costituito dagli stessi elementi ma con proprietà fisiche e chimiche differenti; Un digestivo chimico ; Si formano per accumulo di materiali detritici o per deposito chimico ; L Y del chimico ; Simbolo chimico del rutenio; Quella della posta contiene le lettere; Non contiene crusca quasi per nulla; contiene i prodotti che determinano l indice Istat; contiene l incenso; Come pezzi di metallo uniti con il calore; Rivestimento estetico lucente su un metallo ; metallo per cornici, per posate e per vassoi; Chi la praticò cercò inutilmente di trasformare ogni metallo in oro; Cerca nelle Definizioni