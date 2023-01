Cittadina vicino all Isola Bella del lago Maggiore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cittadina vicino all Isola Bella del lago Maggiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STRESA

Cittadina vicino all isola bella del lago maggiore

Il lago di garda o benaco (/be'nako/, localmente anche /'bnako/) è il maggiore lago italiano, con una superficie di circa 370 km² (terzo per profondità...

stresa (stresa in dialetto locale) è un comune italiano di 4 639 abitanti della provincia del verbano-cusio-ossola in piemonte. grazie alla sua posizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

