Appartamento in cima a un grattacielo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appartamento in cima a un grattacielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ATTICO

Significato/Curiosita : Appartamento in cima a un grattacielo

E i ricchi professionisti nei lussuosi appartamenti in cima. duemila, in tutto, gli abitanti del grattacielo, i quali «formavano una collezione sostanzialmente...

attico – dialetto parlato nell'antica grecia attico – qualcuno o qualcosa relativo alla regione dell'attica, in grecia attico – un appartenente al gruppo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 1 gennaio 2023

Altre definizioni con appartamento; cima; grattacielo; Concede uno sgravio al locatore di un appartamento ; Un vano dell appartamento ; L appartamento a volte super; appartamento da scapolo; Decima il pollame; La cima ... dell Everest; La cima piatta di certi monti del Nordamerica; La scritta in cima alla Croce; Il grattacielo ne ha tanti; Vi sorge il grattacielo Burj Khalifa; Il suo grattacielo milanese è il più alto d Italia; Burj __, il grattacielo più alto al mondo nel 2019; Cerca nelle Definizioni