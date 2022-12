Vittorio, noto fisico fondatore della Città della scienza di Napoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vittorio, noto fisico fondatore della Città della scienza di Napoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SILVESTRINI

Significato/Curiosita : Vittorio noto fisico fondatore della citta della scienza di napoli

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi napoli (disambigua), neapolis o naples. napoli (afi: /'napoli/ ascolta[·info]; napule in napoletano...

silvestrini – monaci della congregazione benedettina silvestrina achille silvestrini – cardinale italiano. gianni silvestrini – esperto energia italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 31 dicembre 2022

