Vende spille e bottoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vende spille e bottoni.

Soluzione 8 lettere : MERCIAIO

Significato/Curiosita : Vende spille e bottoni

Venivano conservate e riutilizzate come contenitori di spilli, bottoni, chiodi e altri piccoli oggetti. anche per questo motivo valda è rimasta nella memoria...

Tradizionale e bambini che corrono intorno al merciaio. dipinti come il quartiere degli israeliti a venezia e il merciaio di la spezia, impressionarono in modo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 31 dicembre 2022

Altre definizioni con vende; spille; bottoni; Ringiovanisce vende ndosi l anima a Mefistofele; Si restituisce come il dente per vende tta; vende re l anima al diavolo; vende watt; Fibbie, spille ; Colorate spille su baveri e zainetti; Vendono spille e bottoni; Il forare la pelle per inserire anelli e spille ; Rivendita di aghi e bottoni ; Ha molti bottoni ; Vestito da donna con colletto e bottoni fra; Chiusure simili a bottoni con cordoncini; Cerca nelle Definizioni