La vastissima area del fondale oceanico priva di rilievi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La vastissima area del fondale oceanico priva di rilievi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : PIANA ABISSALE

Significato/Curiosita : La vastissima area del fondale oceanico priva di rilievi

Con le varie componenti. (la sezione verticale non è in scala). la piana abissale è quella parte della piattaforma oceanica (piattaforma fisiografica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 31 dicembre 2022

Altre definizioni con vastissima; area; fondale; oceanico; priva; rilievi; vastissima regione russa; E' vastissima quella di Baffin; area romana nei Colli Albani; L area dietro casa; Severo come... un arbitro dentro l area ; La area di Parigi di fronte alla Torre Eiffel; È dipinta sul fondale ; Lo è la nave incagliata su un basso fondale ; Un pesce piatto da fondale sabbioso; Incagliarsi nel basso fondale ; Un uccello marino oceanico ; Fenomeno oceanico ; Movimento oceanico ; priva to della pelle; priva to della pistola; Arca priva di coperchio; priva re dell intonaco; Asta di legno per rilievi topografici; rilievi geografici; I rilievi di certi velluti; I terreni privi di rilievi ; Cerca nelle Definizioni