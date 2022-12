Una strada riservata a chi pedala - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una strada riservata a chi pedala. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : PISTA CICLABILE

Significato/Curiosita : Una strada riservata a chi pedala

Specialità: ciclismo su strada, ciclismo su pista, mountain biking e bmx. per il ciclismo su strada, le tre principali corse a tappe della stagione professionistica...

ciclabili (come accade ad esempio in alcuni paesi del nord europa). quantomeno in italia, non va confusa la pista ciclabile con la corsia ciclabile,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 31 dicembre 2022

Altre definizioni con strada; riservata; pedala; strada sconnessa e ciottolosa; Non ritrovare la strada giusta; Aiutano a farsi strada ; Famosa strada di New York; riservata , elitaria; Discreta, riservata ; Pena riservata alle streghe; Una prova ginnica riservata agli uomini; pedala tori di mestiere; pedala no per la maglia rosa; pedala sulla bici; pedala su un anello al coperto; Cerca nelle Definizioni