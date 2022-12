La sua parte orientale si è resa indipendente dall Indonesia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sua parte orientale si è resa indipendente dall Indonesia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TIMOR

Significato/Curiosita : La sua parte orientale si e resa indipendente dall indonesia

e sumatra. per questo motivo la maggior parte dell'indonesia era ancora sotto l'occupazione dei giapponesi quando questi furono costretti alla resa nell'agosto...

timor è l'isola principale dell'arcipelago delle piccole isole della sonda, parte dell'arcipelago malese. il suo territorio è diviso tra lo stato indipendente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 31 dicembre 2022

Altre definizioni con parte; orientale; resa; indipendente; dall; indonesia; parte del perigonio floreale; Relativa a una parte dell occhio tipo di trota; Il denaro tenuto da parte ; Fa parte dell indirizzo; È il più orientale fra gli Stati degli USA; Tormentato Stato mediorientale ; Un riccone orientale ; orientale in poesia; L età compresa tra i 30 e i 50 anni circa; Iniziare un impresa ; Una piccola presa ; Un impresa che nasce; Casetta indipendente in campeggio ing; L Irlanda indipendente ; Una volta indipendente , si è chiamato Bangladesh; Una piccola casa indipendente ; Regione libica che fu conquistata dall Italia; Farfalla dall e splendide ali; Il Paese collegato all Europa dall a Via della Seta; Faraone dall a famosa maschera funeraria d oro; Isola dell indonesia ; La gummi gutta indonesia na; Gruppo etnico dell indonesia ; La sua parte orientale si è resa indipendente dall indonesia ; Cerca nelle Definizioni