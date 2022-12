La squadra di calcio americana in cui giocò Chinaglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La squadra di calcio americana in cui giocò Chinaglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COSMOS

Significato/Curiosita : La squadra di calcio americana in cui gioco chinaglia

la nazionale di calcio dell'italia, il cui nome ufficiale è nazionale a, è la rappresentativa calcistica maschile dell'italia ed è posta sotto l'egida...

I new york cosmos, noti semplicemente come cosmos, sono una società calcistica statunitense fondata nel 1970. militano nel nisa, terza serie del campionato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 31 dicembre 2022

Altre definizioni con squadra; calcio; americana; giocò; chinaglia; L organizzazione del gioco della squadra ; La squadra di calcio lombarda dei grigiorossi; Fiume e squadra di calcio di Chiavari; squadra toscana di Serie A; Lo deve fare il portiere di calcio ; Un... vertice del campo di calcio ; Così è detto il calcio negli Stati Uniti; Se li contendono le squadre di calcio ; Catena americana di caffè con la sirena nel logo; La Anaìs scrittrice americana ; Casa americana d auto; Vasta pianura sudamericana ; La squadra emiliana in cui giocò Roberto Baggio; Si giocò ... l Eden; La squadra di calcio friulana in cui giocò Zico; Il Facchetti che giocò nel- l Inter; Cerca nelle Definizioni