Sostenere dando aiuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostenere dando aiuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SPALLEGGIARE

Significato/Curiosita : Sostenere dando aiuto

Giardinaggio le siepi percorrono il limite perimetrale per proteggere l'interno dando le basi per gli stili di giardinaggio. i primi accenni alle pratiche di...

Davvero avrebbe potuto scatenare una rivoluzione. lo stato non doveva spalleggiare l'una o l'altra parte in conflitto; doveva semplicemente svolgere una... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 31 dicembre 2022

Altre definizioni con sostenere; dando; aiuto; Argomento da sostenere ; Affermare, sostenere che è vero; sostenere ... l alcool; Non pronto per sostenere l esame; Si dice brindando a Bonn; Lo si toglie andando sene; Si acquista... dando gas; Un cavaliere come rodando di Carlo Magno; È d aiuto ai muratori; Sono d aiuto ai bettolieri; L aiuto poetico; Riesce con l aiuto del radar; Cerca nelle Definizioni