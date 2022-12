Rivestimenti delle strutture portanti delle navi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rivestimenti delle strutture portanti delle navi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FASCIAMI

Significato/Curiosita : Rivestimenti delle strutture portanti delle navi

A sé stante posto a monte e sebbene le due strutture abbiano storie e architettura decisamente la struttura il progetto di un ponte apribile come ultimo...

Lamiere nelle navi di acciaio. una parte del fasciame delimita i contorni esterni dello scafo (vari fasciami del fondo, dei ginocchi, delle cinte), mentre... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 31 dicembre 2022

