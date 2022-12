Oddone per i francesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oddone per i francesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EUDES

Significato/Curiosita : Oddone per i francesi

Dai registri dell'abbazia reale di saint-denis, dove oddone fu sepolto. dopo la morte di oddone i nobili, rispettando il patto dell'anno precedente accettarono...

eudes – variante in francese medio del nome oddone giovanni eudes – religioso e santo francese... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 31 dicembre 2022

