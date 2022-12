Il nunzio diplomatico pontificio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nunzio diplomatico pontificio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : APOSTOLICO

Significato/Curiosita : Il nunzio diplomatico pontificio

Del palazzo della pontificia accademia ecclesiastica, piazza della minerva, roma il nunzio apostolico è il rappresentante pontificio preposto alla guida...

Il palazzo apostolico visto da piazza san pietro papa francesco alla finestra del palazzo apostolico i palazzi apostolici, detti anche palazzi papali o... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 31 dicembre 2022

Pellicola diretta da nunzio Malasomma nel 1934; La città natale di D Annunzio ; La città natale di D Annunzio ; Le si rivolge D Annunzio ne La pioggia nel pineto; Quello apostolico è un diplomatico del Vaticano; Un piano diplomatico a tappe concordate; Un rappresentante diplomatico ; Corpo diplomatico ; Valuta dello Stato pontificio coniata nel XV secolo; Un titolo pontificio ; Nome pontificio di Lotario dei conti di Segni; Il Papa ultimo sovrano dello Stato pontificio ;