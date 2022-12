Non sempre è a secco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non sempre è a secco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : LAVANDERIA

Significato/Curiosita : Non sempre e a secco

Il muro a secco è un particolare tipo di muro costruito con blocchi di pietra opportunamente disposti e assemblati, senza uso di leganti o malte di alcun...

Disambiguazione – "lavanderie" rimanda qui. se stai cercando la frazione di segrate, vedi segrate. lavanderia collettiva la lavanderia può essere intesa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 31 dicembre 2022

