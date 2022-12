Modo di portare il fucile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Modo di portare il fucile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ARMACOLLO

Significato/Curiosita : Modo di portare il fucile

Un fucile a pompa (a sinistra) remington 870 e due fucili a canna liscia semiauto remington 1100 il fucile a pompa è un'arma da fuoco lunga, quasi sempre...

Ufficiali delle forze armate, dei corpi di polizia italiani, portata ad armacollo oppure cinta in vita in particolari circostanze. lo stesso distintivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 31 dicembre 2022

Altre definizioni con modo; portare; fucile; Cucito a mano in modo provvisorio; Vestito in modo eccentrico; modo più informale di chiamare una natica; In modo smisurato; Come il camion pieno di merce da trasportare ; Per trasportare polli; Aiutare o portare rimedio; Si può portare ad armacollo; Tipico fucile siciliano; Quella del fucile è rigata; Arma da taglio che si monta sulla canna del fucile ; fucile a due canne usato per la caccia; Cerca nelle Definizioni