Un lavoratore del marmo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un lavoratore del marmo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SCALPELLINO

Significato/Curiosita : Un lavoratore del marmo

Il marmo di carrara (per i romani marmor lunensis, "marmo di luni") è un tipo di marmo che è estratto dalle cave delle alpi apuane in territorio di carrara...

L'artigiano che lavora così la pietra è detto "tagliapietra", lapicida o scalpellino. già in epoca preistorica, nella cosiddetta età della pietra, la pietra... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 31 dicembre 2022

Altre definizioni con lavoratore; marmo; lavoratore imbarcato; lavoratore assunto con contratto a termine; lavoratore poliedrico lat; Spetta al lavoratore in trasferta; Si può sfruttare per il marmo ; Lo è il marmo ; È famosa per le cave di marmo bianco; Quello della marmo tta si ripete sempre in un film; Cerca nelle Definizioni