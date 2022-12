Frapporsi in una faccenda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frapporsi in una faccenda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : INTERVENIRE

Significato/Curiosita : Frapporsi in una faccenda

Giustiziato in passato dalla stessa shogun) riesce tempestivamente a frapporsi e a salvare il viaggiatore, che riesce a entrare nel piano dell'eutimia...

intervenire ad ogni costo negoziati umanitari. l'esperienza di medici senza frontiere è un libro edito da cooper edizioni a cura di claire magone, michaël... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 31 dicembre 2022

Altre definizioni con frapporsi; faccenda; In inverno può frapporsi tra soprabito e camicia; La mèta dello sfaccenda to; faccenda imbrogliata e confusa; Si dice quando una faccenda è chiusa e non c è più niente da fare; Gli sfaccenda ti di un film di Federico Fellini; Cerca nelle Definizioni