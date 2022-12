Dura fino a 18 anni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dura fino a 18 anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MINORE ETÀ

Significato/Curiosita : Dura fino a 18 anni

L'obbligo scolastico dura 13 anni, da 5 anni a 18 anni. nella maggior parte dei paesi l'obbligo dura 10 anni, quindi fino a 16 anni (es: italia); in altri...

Disposta in sede giurisdizionale su richiesta del minore. va precisato che il concetto di maggiore età ha natura squisitamente privatistica. il codice penale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 31 dicembre 2022

