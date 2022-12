Differenza, diversità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Differenza, diversità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DIVARIO

Significato/Curiosita : Differenza diversita

diversità (alterità) – in filosofia, la differenza tra due entità diversità biologica (biodiversità) – in ecologia, la varietà di organismi viventi, nelle...

Il divario digitale (in inglese digital divide) è il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione (in particolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 31 dicembre 2022

