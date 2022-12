Depositi candidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Depositi candidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NEVAI

Significato/Curiosita : Depositi candidi

Al 24 ottobre 2022). alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 si candida alla camera come indipendente nella lista partito democratico - italia...

Massiccio della majella sono presenti diversi nevai detti nevai della majella. altri medi/piccoli glacio-nevati o nevai generalmente stagionali sono presenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 31 dicembre 2022

Altre definizioni con depositi; candidi; Immagazzinato in ampi depositi per cereali o fieno; Alti depositi per granaglie; depositi di feccia; depositi per l acqua piovana; candidi , lattei; Bianchissimi, candidi ; candidi , bianchissimi; candidi ; Cerca nelle Definizioni