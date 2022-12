C è chi lo consuma al posto del pasto serale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi lo consuma al posto del pasto serale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : APERICENA

Significato/Curiosita : C e chi lo consuma al posto del pasto serale

Metà giornata si consuma solo un pasto leggero, spesso rimanendo a scuola o nel posto di lavoro (bag lunch o lunch box, working lunch). lo stesso argomento...

apericena è sia maschile che femminile (a preferenza), quindi sono corrette ambo le dizioni ("un apericena" o "un'apericena"). apericena l'apericena trova... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 31 dicembre 2022

