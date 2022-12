Bevande nocive per l apparato di gestivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bevande nocive per l apparato di gestivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : SUPERALCOLICI

Significato/Curiosita : Bevande nocive per l apparato di gestivo

Una bevanda spiritosa, anche conosciuta comunemente come superalcolico, è una bevanda alcolica con titolo alcolometrico maggiore o uguale a 15 % vol,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 31 dicembre 2022

Altre definizioni con bevande; nocive; apparato; gestivo; bevande che rinvigoriscono l organismo; Le bevande con gli stuzzichini; È la base delle bevande alcoliche; Offrire bevande alla divinità gustare in poesia; La si mantiene contro contaminazioni nocive ; Tossiche, nocive ; nocive alla salute; Non più nocive per la presenza di radioattività; Grossa ghiandola dell apparato digerente; Sinonimo di ministero come apparato amministrativo; L apparato che processa ciò che mangiamo; Nave con apparato motore a vapore; Un digestivo chimico; Suggestivo borgo medievale del Viterbese eretto su uno sperone di tufo; Un digestivo color giallo; Un liquore digestivo ; Cerca nelle Definizioni