In una parola, morbido e rotondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In una parola, morbido e rotondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BOFFICE

Significato/Curiosita : In una parola morbido e rotondo

Piatta e rotonda; nella sola variante tifernate è previsto l'uovo come ingrediente. la cottura avviene da tradizione su una piastra rotonda in ghisa detta...

Bellìoro: ombelico bòdda: (varianti bòdda caona, bòdda stiacciona): rospo bòffice: sedere, culo, fortuna bràalone: persona trasandata bugnà: brontolare,... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 dicembre 2022

