Un... ambiente militare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un... ambiente militare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un... ambiente militare

Svolte in ambienti non permissivi. è addestrato al combattimento nei centri abitati, al combattimento e movimento in alta montagna, sia ambiente innevato...

Istruttore ^ su rai2 arriva "la caserma", su ufficio stampa rai, 26 gennaio 2021. ^ in realtà una residenza religiosa adattata a caserma nelle colline attorno a...