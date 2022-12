Lo è stata per esempio l Influenza Spagnola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è stata per esempio l Influenza Spagnola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PANDEMIA

Significato/Curiosita : Lo e stata per esempio l influenza spagnola

Ospedali da campo per sopperire alle esigenze dei malati l'influenza spagnola, conosciuta anche come la spagnola o la grande influenza, fu una pandemia...

Stai cercando altri significati, vedi pandemia (disambigua). pandemia dell'influenza spagnola del 1918 una pandemia (dal greco antico padµ, pandmios... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 dicembre 2022

