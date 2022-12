Scorre in Bulgaria e Grecia e nasce nel Vitosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scorre in Bulgaria e Grecia e nasce nel Vitosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STRUMA

Significato/Curiosita : Scorre in bulgaria e grecia e nasce nel vitosa

bulgaria. cartina della bulgaria la bulgaria è un stato situato nell'europa sud-orientale, confinante con romania, serbia, macedonia del nord, grecia...

struma – fiume che scorre in bulgaria e grecia struma – aumento di volume della tiroide... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 dicembre 2022

