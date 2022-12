Può essere di Greenwich... o Mondadori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere di Greenwich... o Mondadori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Puo essere di greenwich... o mondadori

Elisabetta i tudor (greenwich, 7 settembre 1533 – richmond upon thames, 24 marzo 1603) è stata regina d'inghilterra e d'irlanda dal 17 novembre 1558 fino...

Cercando altri significati, vedi meridiano (disambigua). meridiani il meridiano zero a greenwich, in inghilterra un meridiano o linea di longitudine, in geografia...