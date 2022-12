Punta dello scafo o dell aereo per l equipaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Punta dello scafo o dell aereo per l equipaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARLINGA

Significato/Curiosita : Punta dello scafo o dell aereo per l equipaggio

Sezione poppiera; la rottura dello scafo avviene alle 2:18, quando la nave è già sommersa (per il troncone di prua) ed emersa (per il troncone di poppa). esso...

Fusoliera di un boeing 737 evidenziata in colore marrone la fusoliera (dal francese fuselé - affusolato) è la parte principale del corpo di un aeromobile... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 dicembre 2022

