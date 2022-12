Programma universitario europeo di scambio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Programma universitario europeo di scambio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Programma universitario europeo di scambio

Dell'unione europea, nato il 15 giugno 1987. esso dà la possibilità a uno studente universitario europeo di effettuare in un'università di un altro stato...

Il logo dell'erasmus+ il programma erasmus, acronimo di european community action scheme for the mobility of university students, è un programma di mobilità...