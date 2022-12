Parere richiesto a medici specialistici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parere richiesto a medici specialistici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Parere richiesto a medici specialistici

Asl/ao a tutti i medici pubblici) senza demandare la prescrizione al medico curante che non è tenuto a trascrivere esami/richieste specialistiche/visite...

Italiana, detta anche per metonimia "la consulta" dal nome del palazzo della consulta in cui ha sede consulta nazionale – assemblea non elettiva che fece...