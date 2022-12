Il Panatta ex tennista che vinse un Roland Garros - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Panatta ex tennista che vinse un Roland Garros. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ADRIANO

Significato/Curiosita : Il panatta ex tennista che vinse un roland garros

Adriano panatta (roma, 9 luglio 1950) è un ex tennista italiano. tra i migliori tennisti italiani di sempre, nel suo palmarès vanta 10 tornei del circuito...

Cercando altri significati, vedi adriano (disambigua). publio elio traiano adriano, noto semplicemente come adriano (in latino: publius aelius traianus... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 dicembre 2022

