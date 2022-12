Nasce per fondazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nasce per fondazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ENTE

Significato/Curiosita : Nasce per fondazione

fondazione nasce il 6 marzo 2013 per iniziativa di ferrovie dello stato italiane, trenitalia e rfi. l'atto costitutivo e lo statuto della fondazione sono...

L'ente indica etimologicamente qualcosa che è; può dunque riferirsi a diversi concetti: ente geometrico, in geometria, indica un punto, retta o piano.... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 dicembre 2022

Altre definizioni con nasce; fondazione;