Messi in evidenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Messi in evidenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RILEVATI

Significato/Curiosita : Messi in evidenza

Sembrano di colore bianco. i colori dell'arcobaleno possono essere messi in evidenza con le fotografie a lunga esposizione. gli arcobaleni lunari furono...

Inferiore. il corpo del rilevato non fa parte della sovrastruttura ma è trattato al pari del sottofondo. funzione opposta ai rilevati è svolta dalle trincee... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 dicembre 2022

Altre definizioni con messi; evidenza;