L inoperosità di un corpo... in fisica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L inoperosità di un corpo... in fisica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INERZIA

Significato/Curiosita : L inoperosita di un corpo... in fisica

l'inoperosità ma nel contempo si crearono strutture assistenziali pubbliche e laiche che garantivano sussidi selettivi solamente a chi si trovasse in...

Classica, il momento di inerzia (detto anche momento polare o momento di secondo ordine o meno propriamente secondo momento d'inerzia) è una proprietà geometrica... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 dicembre 2022

Altre definizioni con inoperosità; corpo; fisica;