Diga che si apre su necessità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diga che si apre su necessità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Diga che si apre su necessita

Avesse detto che marta non si era mai occupata della diga, perché in realtà se ne interesso per conto suo essendo certa che ci fosse qualcosa che non andava...

chiusa – sbarramento di fiumi o canali per la regolazione del flusso d'acqua chiusa – restringimento vallivo naturale, spesso fortificato con valore difensivo...