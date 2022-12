Come la migliore condizione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come la migliore condizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OTTIMALE

Significato/Curiosita : Come la migliore condizione

Isfahan, 2018 studentesse di tehran (1971) donne iraniane al voto (1963) la condizione della donna in iran ha subìto vari mutamenti nel corso della storia...

L'ambito territoriale ottimale (ato), è un territorio su cui sono organizzati servizi pubblici integrati, ad esempio quello idrico o quello dei rifiuti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 dicembre 2022

Altre definizioni con come; migliore; condizione;