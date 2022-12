Atteggiamento legato all esperienza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Atteggiamento legato all esperienza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EMPIRICO

Significato/Curiosita : Atteggiamento legato all esperienza

Con il termine atteggiamento si indica la disposizione di una persona a produrre risposte emotive o comportamentali, determinate dall'ambiente familiare...

Un altro senso, il termine empirico nella scienza può essere sinonimo di sperimentale. in questo senso, un risultato empirico è un'osservazione sperimentale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 dicembre 2022

