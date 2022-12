Acuto e sgradevole come un rumore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Acuto e sgradevole come un rumore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STRIDULO

Significato/Curiosita : Acuto e sgradevole come un rumore

Multipli della frequenza fondamentale. il rumore è comunemente identificato come una sensazione uditiva sgradevole e fastidiosa o intollerabile. tuttavia alcuni...

Rivela fedele al marito henry, anche se lui è lontano. a causa della voce stridula di myrna, mary si ritroverà a doppiare la protagonista. al suo ritorno... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 dicembre 2022

