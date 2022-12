Accessorio per la pesca di molluschi come calamari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accessorio per la pesca di molluschi come calamari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TOTANARA

Significato/Curiosita : Accessorio per la pesca di molluschi come calamari

Specie importante per la pesca commerciale. viene catturato prevalentemente con palamiti di alta profondità e, come cattura accessoria, con le reti a strascico...

Commerciale che si cattura talvolta con reti a strascico, reti pelagiche e totanare. (en) barratt, i. & allcock, l., ancistroteuthis lichtensteini, su iucn... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 dicembre 2022

