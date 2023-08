Venne cacciato dal Paradiso Terrestre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Venne cacciato dal Paradiso Terrestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ADAMO

Significato/Curiosità : Venne cacciato dal Paradiso Terrestre

Adamo è un personaggio biblico che, secondo il Libro della Genesi, è stato il primo uomo creato da Dio. La storia narra che Dio lo creò a Sua immagine e lo collocò nel Giardino dell'Eden, il Paradiso Terrestre. Tuttavia, a causa del peccato originale commesso da Adamo ed Eva (la prima donna), furono cacciati dal Paradiso da Dio. Il peccato originale ha avuto conseguenze per tutta l'umanità, portando dolore, fatica e morte. La storia di Adamo è fondamentale nella tradizione e nella teologia cristiana, sottolineando il concetto di libero arbitrio, la caduta dell'umanità e la necessità di redenzione attraverso la fede.

