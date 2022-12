Si svolge in un atmosfera di allegria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si svolge in un atmosfera di allegria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FESTA

Significato/Curiosita : Si svolge in un atmosfera di allegria

Parti più interne dell'atmosfera del pianeta. lo stesso argomento in dettaglio: atmosfera di giove. animazione del movimento delle nubi di giove, ottenuta...

festa – raduno organizzato di persone festa – celebrazione nel giorno dell'anniversario di un importante evento festa nazionale festa del santo patrono...

