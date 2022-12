Sminuzzare in striscioline o pezzetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sminuzzare in striscioline o pezzetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRINCIARE

Significato/Curiosita : Sminuzzare in striscioline o pezzetti

Affettare le patate, tritare il prezzemolo e sminuzzare la mollica. quindi insieme prezzemolo, mollica, pecorino (in assenza parmigiano) e sale. si unge il...

Il trinciante è un trattato sull'arte rinascimentale di trinciare i piatti di ogni genere, scritto da vincenzo cervio e pubblicato presso gli eredi di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 29 dicembre 2022

